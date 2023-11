Empresa de IA demitirá mais de 500 funcionários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/11/2023 - 2:28 Para compartilhar:

Uma empresa de tecnologia sediada na área da baía de São Francisco, nos EUA, vangloriou-se dos seus fortes resultados no terceiro trimestre – apenas para anunciar que estava a despedir centenas de funcionários.

A Informatica, uma empresa de dados de IA baseada em nuvem, divulgou um comunicado à imprensa que citava o CEO Amit Walia elogiando “outro grande passo em frente” para a empresa.

“Nossa equipe entregou mais um trimestre superando a orientação para resultados financeiros e financeiros, à medida que ajudamos os clientes a aumentar a produtividade, impulsionar a eficiência e se tornarem empresas lideradas por IA e orientadas por dados”, disse Walia na quarta-feira passada .

O comunicado listava as conquistas da empresa durante o período de três meses encerrado no final de setembro, incluindo “as receitas totais aumentaram 10% ano a ano, para US$ 408,6 milhões” e um aumento de 7% ano a ano nas receitas anuais recorrentes. receita para US$ 1,58 bilhão.

A Informatica também elogiou o “reconhecimento do setor” que recebeu de empresas como JD Power e outros por sua “excelente experiência de atendimento ao cliente”, bem como por seu “gerenciamento de dados mestres”.

Mas depois de revelar todas as boas notícias, o comunicado de Walia anunciou um “plano de reestruturação” para a Informatica que implica “reduzir a sua força de trabalho em aproximadamente 545 funcionários” – ou 10% do quadro de funcionários global da empresa.

Os funcionários demitidos ficarão desempregados a partir de 31 de dezembro, segundo a empresa.

A mudança é feita para “simplificar ainda mais a estrutura de custos da empresa como resultado direto de sua estratégia baseada apenas na nuvem e orientada para o consumo”, promovendo “inovação contínua da produção alimentada por IA e forte… crescimento com uma base de despesas mais baixa e margens operacionais mais altas”

A empresa também anunciou que seu conselho autorizou um programa de recompra de ações que permitirá aos investidores “recomprar até US$ 200 milhões” em ações da empresa.

As empresas iniciam recompras de ações quando têm dinheiro em mãos e quando sentem que as ações estão subvalorizadas, na esperança de que isso reduza o número de ações em circulação – aumentando assim a procura e aumentando o preço das ações.

As ações da Informatica, negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, caíram mais de 5% a partir das 14h30, horário do leste dos EUA, de segunda-feira.

Um porta-voz da empresa disse à SFGATE que as demissões foram uma “ação difícil” que buscava “alinhar a eficiência dos negócios e focar no sucesso a longo prazo”.

O porta-voz disse que a empresa “continua confiante em sua equipe de liderança”.

