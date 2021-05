Empresa de energia argentinas aumentam preços pela 1a vez desde 2019

BUENOS AIRES (Reuters) – As principais empresas de distribuição de energia da Argentina, Edenor e Edesur, vão aumentar os preços da eletricidade em 9% na cidade de Buenos Aires e seus arredores, informou neste sábado regulador nacional, no primeiro aumento desde o congelamento de tarifas em 2019 ajudar a conter a inflação.

A Entidade Nacional de Regulação da Eletricidade (ENRE) afirmou em comunicado que o aumento de preços, a vigorar a partir de sábado, é necessário para “garantir a continuidade, acessibilidade e normalidade da prestação deste serviço público essencial”.

O governo argentino tem mantido os preços de energia congelados desde que assumiu em meio a alta inflação, que ainda está em uma taxa anual acima de 40%, o que pesa no crescimento do país e no poder de compra do consumidor.

“Desde dezembro de 2019, o governo da Frente de Todos tem priorizado a necessidade de reduzir o impacto das taxas sobre o poder de compra das famílias, empresas e indústrias, no contexto de uma emergência econômica, sanitária e energética”, disse o ENRE.

A questão dos preços da eletricidade causou tensões entre as empresas de serviços públicos e partes da coalizão governante, que queriam evitar um aumento nos preços em meio ao aumento dos níveis de pobreza no país.

(Reportagem de Lucila Sigal)

