Empresa de drones da Alphabet revela novo modelo para entregas no Texas

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) – A empresa de drones da Alphabet, Wing, disse nesta quarta-feira que a rede de farmácias Walgreens usará seus novos veículos para fazer entregas de uma loja no Estado norte-americano do Texas, no primeiro uso desses aparelhos em uma grande área metropolitana dos EUA.

A Wing disse que vai lançar os novos drones em uma loja Walgreens na área de Dallas-Fort Worth. Os veículos vão decolar do estacionamento da loja, que atende partes das localidades de Frisco e Little Elm. Antes disso, os projetos de entrega com drones aconteciam em cidades menores dos EUA.

“A aeronave chegará em pequenos contêineres que funcionam como minúsculos hangares, permitindo que cada loja implante de forma rápida e fácil uma pequena frota dedicada em seu estacionamento, no telhado ou em pequenos espaços adjacentes ao prédio”, disse a Wing.

A empresa disse que os funcionários da Walgreens irão processar e carregar os pacotes nos drones de entrega, em vez dos funcionários da própria Wing.

A companhia disse que desde junho está realizando voos de teste e nos próximos meses espera lançar um serviço comercial que, segundo a empresa, será “o primeiro de seu tipo em uma grande área metropolitana dos EUA”.

Os EUA têm mais de 1,7 milhão de registros de drones e 249 mil pilotos remotos certificados pela agência federal de aviação do país (FAA).

Em abril, as regras finais da FAA entraram em vigor, permitindo que pequenos drones sobrevoem as pessoas à noite, um passo significativo em direção ao uso dos veículos para entregas comerciais generalizadas.

