Empresa cria robô equipado com sniper e negocia com governo dos EUA

A empresa Ghost Robotics desenvolveu um robô que possui um rifle sniper. O equipamento deve ser negociado com o governo dos Estados Unidos. As informações são do site New Scientist.

O robô é quadrúpede e possui um rifle sniper de 6.5 milímetros, com alcance de disparo estimado em 1,2 km.

Além da arma, o robô é equipado com câmeras de visão noturna e pode andar em lugares que causam dificuldades para equipamentos com rodas. E é possível controlar tudo remotamente.

De acordo com a empresa, o robô consegue seguir uma rota definida e desviar de possíveis problemas. Ele alerta se um ser humano aparecer ou surgir algo inesperado.

O CEO da empresa, Jiren Parikh, disse que não há intenções de desenvolver um robô com arma que não precise de supervisão humana. “Tem um ser humano controlando a arma, não há autonomia ou inteligência artificial”.

