Empresa chinesa Didi Chuxing compra controle da brasileira 99

SÃO PAULO, 4 JAN (ANSA) – A empresa de transportes Didi Chuxing anunciou nesta quarta-feira (3) que adquiriu o controle da companhia brasileira 99, dona do aplicativo de carros particulares e táxis.

De acordo com a imprensa, o negócio foi avaliado em mais de US$1 bilhão. O valor faz a 99 se tornar a primeira “unicórnio” do Brasil. O nome é dado a startups, empresas iniciantes de tecnologia, ao atingir o patamar bilionário em valor de mercado.

A Didi Chuxing é o maior aplicativo de transporte da China, onde é usado por 450 milhões de usuários.

“O investimento marca um passo significativo na execução da estratégia global da Didi. A companhia fechou parcerias com sete empresas internacionais, em uma rede que atende mais de 1.000 cidades e atinge mais de 60% da população mundial”, diz um comunicado das companhias, que não informou detalhes da operação.

A Didi se tornou uma investidora estratégica da 99 em janeiro de 2017, o que fez as empresas estreitarem relações, principalmente nas áreas de tecnologia, inovação de produtos, desenvolvimento de mercado e gerenciamento operacional.

“O Brasil é hoje o mercado de internet móvel mais rápido do mundo. Com uma transação deste porte no cenário tecnológico brasileiro, o acordo reforça a fase de crescimento da indústria de mobilidade e confirma o vasto potencial de inovação na região”, acrescentou a nota.

O negócio é uma forma de acirrar a disputa da chinesa com a Uber e sinaliza uma consolidação das empresas de transporte alternativo no Brasil pelo mundo. Em 2016, a Didi comprou os negócios da Uber na China por US$ 35 bilhões.

Além disso, a empresa já investiu também em outras rivais da Uber, como a Ola (Índia), Grab (Cingapura), Taxify (Estônia) e Careem (Oriente Médio). (ANSA)