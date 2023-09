Empresa belga compra por R$ 2,8 bi a brasileira Biotrop

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2023 - 8:49 Compartilhe

O Grupo Biobest, o Aqua Capital e o Fundo Soberano de Singapura (GIC) anunciaram a assinatura de um acordo para a aquisição da brasileira Biotrop, com sede em Vinhedo, interior paulista, pela Biobest, uma das líderes mundiais em biocontrole de pragas e doenças e polinização natural. Pelo acordo, firmado na quinta-feira, a Biobest, com sede na Bélgica, vai adquirir 85% das ações da companhia por 532 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões).

A expectativa é de que a transação seja concluída até o final do ano. Os 15% restantes das ações serão adquiridos pela Biobest após um período de transição de três anos.

A Biotrop, uma “agritech”, vem se destacando entre as líderes no mercado brasileiro de produtos biológicos com um rápido crescimento. Hoje é controlada pelo Aqua Capital, gestora de private equity com sede em São Paulo e foco no agronegócio. A expectativa da Biotrop é alcançar faturamento de R$ 679 milhões (128 milhões de euros) em 2023.

A operação, diz o CEO da empresa, Jean-Marc Vandoorne, é parte da estratégia de fusões e aquisições, e permitirá à companhia ocupar posição importante na América do Sul, abrindo caminho à sua transformação de especialista em biocontrole e polinização na horticultura em grande player em produtos biológicos na agricultura.

