Empresa australiana de lítio aprova venda de suas ações à estatal chilena

A Codelco, maior produtora de cobre do mundo, informou nesta terça-feira (23) que a assembleia de acionistas da australiana Lithium Power International (LPI), que possui um projeto de lítio no Chile, aprovou a venda da empresa à estatal chilena.

Desta forma, avança a aquisição, por cerca de 244 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais na cotação atual), de 100% das ações da LPI. A empresa australiana desenvolve um projeto no Salar de Maricunga (950 km ao norte de Santiago), que possui a segunda maior concentração de lítio do mundo, depois do Salar do Atacama.

“Com esta compra, a Codelco consolida sua propriedade mineira no Salar de Maricunga e (…) nos posiciona em nossa estratégia de nos tornar líderes na produção de minerais críticos para a transição energética”, disse Máximo Pacheco, presidente do conselho da diretores da Codelco, em comunicado.

A transação deve ser finalizada no dia 23 de fevereiro, após a Justiça Federal da Austrália validar e autorizar o fechamento da operação.

No final de abril de 2023, o presidente chileno, Gabriel Boric, anunciou a Estratégia Nacional do Lítio, em um momento em que o mundo procura se afastar dos combustíveis fósseis face à crise climática e promover o uso de energia limpa nos automóveis.

O plano do governo prevê uma aliança público-privada, com o Estado presente em toda a cadeia produtiva através de uma futura Empresa Nacional de Lítio.

