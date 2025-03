Empresa anuncia fim prematuro de missão do lander lunar Athena

MILÃO, 7 MAR (ANSA) – A missão à Lua do módulo de pouso privado Athena, da Intuitive Machines, terminou prematuramente nesta sexta-feira (7).

A empresa americana confirmou que o veículo pousou a 250 metros de seu local planejado, na região de Mons Mouton, no polo sul lunar, mas ele caiu de lado dentro de uma cratera e não consegue mais recarregar por meio de seus painéis solares.

“Dada a direção do sol, a orientação dos painéis solares e as temperaturas extremamente baixas na cratera, a Intuitive Machines não espera que Athena recarregue. A missão foi concluída e as equipes continuam avaliando os dados coletados”, informou a empresa.

O Athena teve um destino semelhante ao de seu antecessor, Odysseus, também da Intuitive Machines, que em 2024 se tornou o primeiro módulo de pouso privado a pousar na Lua. Na ocasião, ele também não pousou verticalmente, mas de lado, devido a uma “perna” quebrada durante o pouso.

A missão ainda é considerada concluída e as equipes continuam avaliando os dados coletados no curto espaço de tempo disponível.

A operação deveria durar um dia lunar, o equivalente a cerca de duas semanas terrestres, com o objetivo de procurar gelo e testar tecnologias úteis para futuras missões humanas no satélite natural da Terra. (ANSA).