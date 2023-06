Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 16:01 Compartilhe

NOVA YORK, 22 JUN (ANSA) – A empresa OceanGate, dona do submersível desaparecido no Oceano Atlântico durante uma tentativa de ver os destroços do Titanic, anunciou nesta quinta-feira (22) que acredita que todos os tripulantes estão mortos.

“Acreditamos que a tripulação do nosso submersível está morta”, diz a nota.

A Guarda Costeira, no entanto, ainda não confirmou a morte dos passageiros. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias