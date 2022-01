Emprego cresce modestamente, mas demanda segue forte, diz Fed em Livro Bege

O emprego nos Estados Unidos cresceu “modestamente” em semanas recentes, mas contatos na maioria dos distritos reportaram que a demanda por trabalhadores adicionais “segue forte”. A informação está no Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária, publicado no período da tarde desta quarta-feira, 12.

A abertura de vagas segue em alta, mas o crescimento em geral das folhas de pagamentos segue contido pela dificuldade persistente em preencher vagas, segundo o Livro Bege. Com o mercado de trabalho “apertado”, há um crescimento “robusto” dos salários pelo país, com alguns distritos reportando crescimentos adicionais de custos com trabalho associados a benefícios que não os salários.

O Livro Bege destaca ainda que, segundo muitos contatos, ganhos salariais entre trabalhadores com menor qualificação “são particularmente fortes”, mas há avanço geral entre setores e diferentes geografias do país. Além dos ganhos de salários, muitos contatos indicam ajustes nas demandas por trabalho – como se acomodar a funcionários em meio período ou ajustar exigências de qualificação -, a fim de atrair mais candidatos e reter o pessoal já existente, diz o documento.

Atividade

De acordo com o Fed, a atividade econômica nos Estados Unidos se expandiu em um ritmo modesto nas últimas semanas de 2021, com o crescimento sendo limitado por interrupções contínuas na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra.

A maioria dos distritos informou que a demanda das empresas segue forte por materiais, insumos e trabalhadores. Já os gastos dos consumidores continuaram a crescer em um ritmo constante antes da rápida disseminação da variante Ômicron, com a atividade de crédito aumentando levemente no final do ano.

No entanto, houve um recuo repentino nas viagens de lazer, ocupação de hotéis e clientes em restaurantes à medida que o número de novos casos de covid-19 foi aumentando. Vários distritos citaram que as expectativas de crescimento nos próximos meses esfriaram um pouco nas últimas semanas.

O setor manufatureiro continuou a se expandir nacionalmente, com algumas diferenças regionais no ritmo de crescimento. Já as condições agrícolas foram prejudicadas pela seca em vários distritos.

Saiba mais