Emprego com carteira no setor privado aumenta em 422 mil vagas em um trimestre, diz IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2023 - 10:52 Compartilhe

O trimestre encerrado em agosto de 2023 mostrou uma geração de 422 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em maio. Na comparação com o mesmo trimestre de 2022, 1,273 milhão de vagas com carteira assinada foram criadas no setor privado. O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado foi de 37,248 milhões no trimestre até agosto, maior contingente desde fevereiro de 2015, quando havia 37,288 milhões atuando nessa condição.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A população trabalhando sem carteira assinada no setor privado alcançou 13,199 milhões, 266 mil a mais que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até agosto de 2022, foram criadas 39 mil vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria ganhou 140 mil pessoas em um trimestre, para um total de 25,359 milhões. O resultado significa 509 mil pessoas a menos atuando nessa condição em relação a um ano antes.

O número de empregadores cresceu em 80 mil em um trimestre. Em relação a agosto de 2022, o total de empregadores é menor em 95 mil pessoas.

O País teve um aumento de 161 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para um total de 5,892 milhões de pessoas. Esse contingente é 41 mil pessoas maior que no ano anterior.

O setor público teve 176 mil ocupados a mais no trimestre terminado em agosto ante o trimestre encerrado em maio. Na comparação com o trimestre até agosto de 2022, foram abertas 144 mil vagas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias