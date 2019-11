Emprego: Atento abre 350 oportunidades

A Atento, prestadora de serviços de gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios, está com 350 oportunidades de emprego no Rio. Todas as vagas são para atuar como operador de atendimento – posição que não é exigida experiência anterior. A inscrição vai até hoje.

Para preencher as vagas, a companhia procura candidatos com Ensino Médio completo. Como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Todas as oportunidades estão disponíveis para PcDs e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

Para se inscrever, o interessado deve enviar e-mail para recrutamento@atento.com.br, com currículo, nome, cidade, telefone e DDD. Também é possível se candidatar pelo Facebook (http://www.facebook.com/atentovagas/) e Telegram (@AtentoRecrutamentoBot).