Empregadores estão optando por operários qualificados no lugar de universitários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/11/2023 - 1:34

Os empregadores não valorizam os diplomas universitários tanto como se pensava inicialmente, mostram dados de pesquisas recentes, e o desdém está por detrás de uma valorização restaurada dos operários que procuram emprego, que trazem competências e experiência em detrimento da educação.

O estudo, conhecido como Freedom Economy Index (FEI), um projeto conjunto do serviço de recrutamento RedBalloon e PublicSquare, pesquisou opiniões de 70.000 pequenas empresas entre 25 e 30 de outubro, com 905 entrevistados, uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%.

Quando questionados sobre o “retorno do investimento” do ensino superior, 67% dos empregadores participantes responderam “fortemente não” quando questionados se acreditavam que as instituições de ensino superior eram “estudantes graduados com competências relevantes que a comunidade empresarial de hoje necessita”.

Outros 24,4% responderam “de certa forma não”, enquanto os 8,7% restantes responderam “de certa forma sim”, “fortemente sim” ou “outro”.

“Isso não me surpreende em nada”, disse Ken Rusk, ex-trabalhador da construção civil e autor de “Blue Collar Cash”, no domingo, no “FOX & Friends Weekend”.

“As faculdades costumavam ser um lugar onde você obtinha um diploma, e isso só melhoraria um ser humano eficaz, um ser humano já eficaz. Agora estamos vendo faculdades atribuírem esses diplomas a pessoas que literalmente não conseguem se assumir e desenvolver algumas das habilidades para a vida de que precisamos.”

Alguns que participaram da pesquisa concordaram com esse sentimento.

“A escassez de talentos só vai piorar porque as escolas secundárias e as faculdades não produzem talentos”, disse um empregador.

Outro apelou ao ensino de competências no ensino secundário, enquanto um terceiro respondeu à pergunta do inquérito com “Absolutamente não”, chamando a educação avançada de “desperdício” na perspectiva de um antigo licenciado.

Rusk disse que os candidatos a emprego com diploma universitário representam um desafio de outra forma.

“Eles [os graduados] foram um pouco enganados ao pensar que o diploma é o que vai levar o dia completamente”, disse ele. “É preciso lembrar que é algo que você deve usar para aprimorar as habilidades que já possui, e é isso que estamos vendo agora. Eles estão confiando demais naquele pedaço de papel ou naquele diploma, em vez de obter algumas das experiências de que precisam [e] que essas empresas realmente desejam.”

A pesquisa também perguntou aos empregadores se eles estariam mais ou menos propensos a considerar um candidato a emprego com um diploma de quatro anos.

Apenas 10% dos participantes disseram que um diploma universitário tornaria um potencial candidato a emprego mais contratável.

Por outro lado, 41,5% disseram que o diploma “não faz diferença”, enquanto mais de 40% disseram que um diploma universitário os tornaria menos propensos a contratar um potencial candidato.

“Vamos aproveitar isto para aplicar a lei da oferta e da procura a nosso favor aqui, onde a oferta é baixa e a procura é alta. É para lá que vai o dinheiro”, disse Rusk, enfatizando a importância de aprender uma profissão no mercado de trabalho atual.

“Você pode obter um diploma ou um certificado em muitas dessas profissões por um décimo ou um quinto do que está pagando pela faculdade. Não apenas isso, mas você está fazendo isso na metade do tempo e ganhando dinheiro enquanto aprende, em vez de pagar para aprender e depois esperar conseguir um emprego que corresponda a essa dívida.

A mudança no local de trabalho, que deixou de exigir diplomas universitários, tomou conta de várias grandes empresas, incluindo Walmart, IBM, Accenture, Bank of America e Google, à medida que os custos associados ao ensino superior continuam a disparar.





