Empregadores britânicos planejam maior aumento salarial em quase 10 anos, aponta CIPD

Por William Schomberg

LONDRES (Reuters) – Empregadores britânicos esperam a maior elevação dos salários dos funcionários em pelo menos nove anos, mas os acordos salariais de 3% aos trabalhadores ainda estariam abaixo da rápida e crescente inflação, de acordo com uma pesquisa publicada nesta segunda-feira.

Com o banco central britânico temendo uma espiral salário-preço do apertado mercado de trabalho britânico, o Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD, na sigla em inglês) sugeriu que as empresas não estão se esforçando para combater seus problemas de recrutamento.

Os acordos planejados para pagamento anual médio em 2022, incluindo empregadores públicos e privados, subiram para 3,0%, contra 2,0% três meses antes, o maior patamar desde que o CIPD começou a usar sua atual metodologia, em 2012-2013.

Em dezembro e neste mês, o banco central elevou os custos de empréstimos, uma vez que prevê que a inflação de preços ao consumidor atingirá um pico de cerca de 7,25% em abril e chegará a uma média de 5,75% em 2022. O órgão também prevê que os ganhos dos trabalhadores aumentarão 3,75% neste ano, fazendo com que as famílias enfrentem seu maior aperto de renda pós-inflação em 30 anos.

(Reportagem de William Schomberg)

