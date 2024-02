Empoli vence Salernitana e respira no Campeonato Italiano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/02/2024 - 19:47 Para compartilhar:

O Empoli respirou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano ao vencer a Salernitana por 3 a 1 nesta sexta-feira (9), na abertura da 24ª rodada.

Jogando fora de casa, o time toscano saiu na frente aos 23 minutos com um gol contra de Alessandro Zanioli (23′), mas os anfitriões empataram no segundo tempo com Shon Weissman (69′).

Nos minutos finais, M’Baye Niang cobrou um pênalti para devolver a vantagem aos visitantes (88′), que chegaram ao terceiro gol com Matteo Cancellieri (90’+4).

Graças à vitória, a segunda em quatro partidas, o Empoli, que já demitiu dois treinadores na temporada, passou da 19ª para a 15ª posição, com 21 pontos.

Já a Salernitana, vaiada por seus torcedores ao sair de campo, permanece na lanterna com apenas 13 pontos, seis atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Udinese (17ª).

O futuro do técnico Filippo Inzaghi parece cada vez mais difícil no clube. Depois de assumir o cargo em outubro, tem o desastroso retrospecto de dez derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Salernitana – Empoli 1 – 3

– Sábado:

(11h00) Cagliari – Lazio

(14h00) Roma – Inter

(16h45) Sassuolo – Torino

– Domingo:

(08h30) Fiorentina – Frosinone

(11h00) Monza – Hellas Verona

Bologna – Lecce





(14h00) Genoa – Atalanta

(16h45) Milan – Napoli

– Segunda-feira:

(16h45) Juventus – Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 57 22 18 3 1 51 10 41

2. Juventus 53 23 16 5 2 36 14 22

3. Milan 49 23 15 4 4 46 27 19

4. Atalanta 39 22 12 3 7 40 22 18

5. Roma 38 23 11 5 7 40 26 14

6. Bologna 36 22 9 9 4 29 22 7

7. Napoli 35 22 10 5 7 32 26 6





8. Fiorentina 34 22 10 4 8 31 25 6

9. Lazio 34 22 10 4 8 25 23 2

10. Torino 32 22 8 8 6 20 19 1

11. Genoa 29 23 7 8 8 24 26 -2

12. Monza 29 23 7 8 8 21 28 -7

13. Lecce 24 23 5 9 9 24 33 -9

14. Frosinone 23 23 6 5 12 31 44 -13

15. Empoli 21 24 5 6 13 18 37 -19

16. Sassuolo 19 22 5 4 13 28 41 -13

17. Udinese 19 23 2 13 8 23 37 -14

18. Hellas Verona 18 23 4 6 13 21 32 -11

19. Cagliari 18 23 4 6 13 21 42 -21

20. Salernitana 13 24 2 7 15 20 47 -27

jr/nip/cb/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias