Empoli demite Iachini e anuncia retorno de Andreazzoli

EMPOLI, 13 MAR (ANSA) – Após demitir o técnico Giuseppe Iachini, o Empoli agiu rápido e anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno do comandante Aurelio Andreazzoli.

Iachini chegou ao clube azzurro em novembro, justamente para substituir Andreazzoli. No entanto, o treinador de 54 anos foi demitido após a derrota desta segunda-feira (11) por 2 a 1 diante da Roma, pelo Campeonato Italiano.

Andreazzoli irá para sua segunda passagem pelo Empoli e o objetivo será evitar o rebaixamento do clube toscano. O Empoli ocupa a 17ª colocação e está com 22 pontos, somente um de distância do Bologna, clube que abre a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o time azzurro irá encarar neste domingo (17) o Frosinone, penúltimo da tabela.(ANSA)