Empoli bate Fiorentina nos pênaltis e avança na Copa da Itália

04/12/2024 - 19:26

ROMA, 4 DEZ (ANSA) – Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o Empoli venceu o clássico toscano contra a Fiorentina nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa da Itália.

Mesmo jogando no estádio Artemio Franchi, Emmanuel Ekong abriu o placar para os azzurri no quarto minuto de partida. No entanto, a Viola empatou e virou no segundo tempo graças aos tentos de Moise Kean e Riccardo Sottil.

O valente Empoli não jogou a toalha e reuniu forças para empatar o encontro com Sebastiano Esposito e levar a decisão para as penalidades.

Na marca da cal, Kean e Luca Ranieri desperdiçaram suas cobranças, enquanto os visitantes erraram apenas um chute, o que levou a um triunfo por 4 a 3.

O Empoli pegará nas quartas de final da Copa da Itália o vencedor da partida entre Juventus e Cagliari. (ANSA).