Empolgados por vaga contra rivais, Atlético-GO e Fortaleza buscam reação na elite

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 18h, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO) pela 17ª rodada. Apesar da péssima campanha na competição, os dois clubes estão embalados depois de eliminarem seus rivais na Copa do Brasil, no meio da semana.

O Atlético-GO tem 17 pontos e está na 18ª colocação. Além de figurar na zona de rebaixamento, o time goiano não ganha há três rodadas – um empate com o Ceará e duas derrotas seguidas nas últimas rodadas para São Paulo e Santos. No meio da semana, porém, o Atlético-GO venceu o rival Goiás por 3 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil, o que aliviou o clima no elenco. O time ainda está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e vai encarar o Nacional-URU.

O técnico Jorginho Campos pede que seu elenco mantenha o espírito das competições eliminatórias também no Brasileirão. “É difícil, mas é necessário e nós vamos fazer isso. No Brasileiro, precisamos sair da zona de rebaixamento. Temos dois jogos em casa. Sabemos que contra o Fortaleza será difícil, mas precisamos fazer o dever de casa. É fundamental. Vamos em busca desse objetivo. O mais importante agora é nos manter completamente focados”, explica.

O Fortaleza é o lanterna, com 11 pontos, e também eliminou um rival, o Ceará, na Copa do Brasil no meio da semana. No Brasileirão, porém, o time está há três jogos sem vencer – derrotas para o Atlético-MG e Coritiba e empate com o Palmeiras na última rodada.

No Atlético-GO, Jorginho não poderá contar com o lateral Hayner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o zagueiro Ramon Menezes, com uma lesão no tendão de Aquiles. Em contrapartida, Dudu, recuperado de lesão, retorna justamente na vaga de Rayner. Além dele, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Churín, que não estavam disponíveis na Copa do Brasil, também estão escalados.

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda não vai contar com três jogadores: Felipe (suspenso), Zé Welison e Tinga (no departamento médico). A maior baixa, porém, é o polivalente Yago Pikachu que se desligou do elenco para defender o Shimizu, do Japão. Pikachu era o destaque do time cearense em 2022. Ele deixou o Leão com 17 gols na atual temporada. Em 2021, foram 50 jogos e 12 gols pelo Tricolor.

O técnico já avisou que vai testar alguns jogadores para ocupar a lacuna, mas espera também poder escalar, na próxima semana, alguns reforços, entre eles o meia-atacante Thiago Galhardo.