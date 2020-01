Empolgado, zagueiro Luan Peres prevê títulos com o Santos na temporada

Depois de ser submetido a exames médicos e testes físicos na manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé, juntamente com todo o elenco santista, o zagueiro Luan Peres participou à tarde do primeiro treino do ano.

Contratado em agosto do ano passado, o defensor faz sua primeira pré-temporada no Santos. Empolgado, o jogador, de 25 anos, demonstra otimismo para o trabalho a ser realizado em 2020.

“O ano começou e agora é hora de focar. Acabaram as férias. Voltamos bem, já fizemos os exames que tínhamos que fazer, já treinamos no campo também e demos início às partes físicas, técnicas e táticas. Já estamos impondo ritmo com o novo treinador e estamos ficando prontos para este ano que promete muito para nós”, disse Luan, que já traçou os objetivos para esta temporada.

“Nossas metas sempre têm que ser maiores do que as do ano passado. Falando de Brasileirão, ficamos em segundo lugar, então só nos resta sermos campeões. Falando de outros torneios, todos sabem que a Libertadores é um campeonato muito difícil. Eu acompanhei o sorteio e temos tudo para passar de fase e fazer um grande campeonato. Antes disso, temos o Paulistão já com uma pedreira na estreia, contra um clube de Série A (Red Bull Bragantino). Temos que ficar prontos para ganhar deles, fazer uma grande campanha e conquistarmos o título”, ressaltou o defensor, referindo-se ao primeiro jogo do Estadual, dia 23, às 19h15, na Vila Belmiro.