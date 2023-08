Empolgado por série invicta de sete jogos, Corinthians encara o Newell’s Old Boys

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 5:30 Compartilhe

A série invicta de sete partidas anima o Corinthians para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o embalado time treinado por Vanderlei Luxemburgo recebe o Newell’s Old Boys, da Argentina, no primeira duelo entre os dois por uma vaga às quartas da competição.

Corinthians e Newell’s nunca se enfrentaram em torneios da Conmebol. O time alvinegro não tem boas lembranças de confrontos com argentinos na Sul-Americana, já que, em sete jogos, registra apenas uma vitória e sete empates contra times da nação vizinha na competição. Os times voltam a se encontrar dia 8, terça-feira da próxima semana, mas na Argentina.

Os bons resultados no Brasileirão que afastaram o Corinthians da zona de rebaixamento e a vantagem nas semifinais da Copa do Brasil com a vitória sobre o São Paulo empolgam a equipe alvinegra. Embora as atuações não tenham sido sempre boas, os resultados positivos têm aparecido.

Diante do Vasco, lanterna do Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo rodou o elenco, viu o time vencer e conseguiu reduziu o desgaste físico, evitar lesões e descansar alguns de seus principais jogadores. Fagner e Fausto Vera, por exemplo, começaram no banco e foram a campo depois do intervalo. Na etapa final, o treinador poupou os veteranos Renato Augusto e Fábio Santos.

A sequência positiva foi construída, segundo Luxemburgo, com o resgate da confiança dos atletas, antes fragilizados emocionalmente. “Quando vou fazer uma palestra para os jogadores, sento do lado deles. Eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar, está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador jogou nada. Lá dentro o couro come”, afirmou o treinador.

O Newell’s não perdeu para equipes brasileiras nas últimas cinco partidas. Foram três vitórias e dois empates nesse período, o que representa sua melhor sequência diante de rivais do Brasil.

