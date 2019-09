Empolgado após bater Flu por 3 a 0, Goiás tenta surpreender São Paulo no Morumbi

O Goiás superou uma sequência de três derrotas no Brasileirão ao vencer o Fluminense por 3 a 0, em Goiânia, no último domingo, em resultado que trouxe bastante motivação ao elenco, apesar de ainda não ser o suficiente para garantir tranquilidade na briga contra o rebaixamento.

O momento ainda é de cautela, até porque o próximo compromisso será complicado. Nesta quarta-feira, o time goiano vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, a partir das 21h30, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um triunfo na capital paulista encerraria um jejum de nove jogos sem vitória fora de casa – a única nesta edição do Brasileirão foi sobre o Fluminense, no Maracanã, ainda pela primeira rodada. A equipe comandada por Ney Franco está em 12.º lugar, com 24 pontos, e pode abrir uma boa distância da zona de rebaixamento caso consiga surpreender o São Paulo, quarto colocado, com 35. A diferença atual para o Fluminense, primeiro time dentro do zona de descenso da tabela, é de seis pontos.

“O São Paulo sabe que nossa equipe não é boba. No futebol hoje, não tem nenhuma equipe boba. Se entrar desrespeitando o adversário, você é surpreendido, então creio que eles vão respeitar a gente sim”, avaliou o meia Léo Sena.

Satisfeito com o desempenho do time na partida anterior, o treinador esmeraldino indiciou que deve fazer apenas uma mudança na escalação. Sem contar com Daniel Guedes, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, ele deve optar pela entrada de Yago Rocha na vaga aberta na lateral direita.

“Nós sabemos que será um jogo diferente, no qual teremos inicialmente que aguentar a pressão do adversário. Mas temos também que ter consciência da necessidade de atacar e de caprichar nas finalizações”, alertou Ney Franco.