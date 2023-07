Empoderamento e ‘macarons’ cor-de-rosa: um dia no ‘Mundo da Barbie’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 13:14 Compartilhe

No “Mundo da Barbie”, as notícias são sempre positivas, o termômetro não chega aos 30 ºC, a cozinha está repleta de ‘macarons’ cor-de-rosa e os sonhos não têm limites.

“Barbie foi uma inspiração durante muitas décadas que realmente mostra que é possível assumir o papel que quiser”, disse Lucy Treadway, porta-voz do Kilburn Live, que com a Mattel administra o “Mundo da Barbie”.

O espaço abriu suas portas em Los Angeles para oferecer uma imersão no universo da famosa boneca.

Em 2.000 metros quadrados, há uma piscina de bolas com um tobogã pink, sala de cinema, um trailer, um salão de beleza, cadeiras de praia com palmeiras, estúdios de gravação com faixas de Rihanna, Kelly Clarkson e Alicia Keys, e até uma nave espacial.

Embora não esteja diretamente ligado ao filme “Barbie”, que estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de julho com Margot Robbie, “a energia da Barbie está por todos os lados”, disse Treadway.

Logo cedo, uma avalanche de visitantes – a maioria vestidos em rosa e glitter -, tomam os dois pisos da exibição, que é uma mistura da casa dos sonhos da Barbie com um pequeno museu.

Este espaço percorre a trajetória da Barbie, que chegou ao mundo em 1959 com saltos altos e traje de banho preto e branco até suas novas versões, com diferentes corpos, estilos e cores de cabelo.

Rhonda, Lois e Felice, todas com cerca de 50 anos e amigas desde a infância, viajaram de vários lugares para se encontrar em Los Angeles e fizeram do “Mundo de Barbie” o ponto alto de seu fim de semana de meninas.

“Somos meninas de novo!”, celebra Lois, enquanto posa junto com as amigas em frente ao tobogã da piscina.

– Ken de carne e osso –

“A casa dos sonhos da Barbie é um clássico para muita gente”, opina Treadway, que atribui a essa nostalgia o sucesso da exposição entre os adultos.

Para as crianças, o espaço é uma oportunidade para desfrutar o universo da Barbie em tamanho real.

“A piscina é o mais emocionante”, disseram as trigêmeas Morgan, Taylor e Kristin, que comemoravam seus sete anos.

As pessoas aguardam sua vez para fazer selfies no enorme closet com looks pink laranjados, amarelos e azuis, um uniforme de astronauta e acessórios.

Em outra sala, caixas da boneca em tamanho real permitem que os visitantes posem em diferentes versões da boneca: diretora de cinema, patinadora, aventureira, sereia e estrela de Hollywood.

Além disso, o recinto oferece imagens para o Instagram e frases que empoderam. As caixas exibem, em sua parte inferior, o slogan: “Você pode ser o que quiser”.

“Acredito que a Barbie estava à frente de muitas coisas, mas o mais importante era amar quem era”, disse Treadway.





Isto parece ser o que atraiu Emmanuel Fernández, de 38 anos.

Fernández decidiu visitar a exibição após ver o Ken interpretado por Ryan Gosling no trailer do filme. “Queria virar o Ken”, afirmou.

Começou a se exercitar e comprou um conjunto de short e camisa com estampas rosas e azuis que trajava no momento, mostrando parte do peito e do abdômen.

Enquanto aguardava na fila para comprar um coquetel cor-de-rosa, Fernández disse ter alcançado seu objetivo e sentia-se como um Ken de carne e osso no “Mundo da Barbie”.

“Estou feliz!”, exclamou. “É tudo muito lindo!”.

