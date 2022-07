Empatou ou passou? Cássio bate novo recorde e se torna goleiro com mais jogos pelo Corinthians

A vitória sobre o Coritiba, nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi histórica para o goleiro Cássio, que se tornou o atleta da posição com mais partidas pelo Corinthians na história.

Cássio chegando à Neo Química Arena para jogo histórico (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Com uma década vestindo a camisa corintiana, o Gigante chegou aos 602 jogos pelo clube alvinegro.

De acordo com o ‘Almanaque do Timão’, desenvolvido pelo jornalista Celso Unzelte, o camisa 12 empatou em número de confrontos com Ronaldo Giovanelli, que jogou pelo Time do Povo entre 1988 e 1998. Porém, as contas do próprio Ronaldo apontam que ele tem 601 partidas pelo Corinthians e, com isso, Cássio teria o ultrapassado.

Independentemente, a marca é histórica para o atual arqueiro do Timão que, além de se tornar o goleiro com mais jogos pelo Coringão, também entra no pódio de jogos disputados pelo clube alvinegro entre todos os atletas, ficando atrás somente de Luizinho, o Pequeno Polegar, com 607, e o lendário lateral-esquerdo Wladimir, com 806.

Com 10 anos de Timão, Cássio fez do Corinthians uma vida (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Mesmo superando as marcas de Ronaldo, Cássio não se considera o maior goleiro corintiano na história. Para ele, esse título é justamente de Giovanelli.

O Gigante, no entanto, além de superar o antecessor em número de partidas, já tem mais títulos conquistados que Ronaldo.

No total, Cássio levantou nove canecos pelo Timão, faltando um para igualar Marcelinho Carioca como o atleta com mais conquistas de campeonatos pelo clube do Parque São Jorge.

Em 10 anos de Corinthians, o camisa 12 levantou os troféus do: Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Campeonato Brasileiro (2015 e 2017), Libertadores (2012), Recopa Sul-Americana (2013) e Mundial de Clubes (2012).

Ronaldo Giovanelli, por sua vez, tem sete conquistas pelo Timão: Paulistão (1988, 1995 e 1997), Copa do Brasil (1995), Brasileirão (1990), Supercopa do Brasil (1991) e Troféu Ramón de Carranza (1996).

Cássio e Ronaldo em ação institucional do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

