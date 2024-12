Empates com gosto doce para o líder Liverpool e amargo para o Arsenal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2024 - 15:56 Para compartilhar:

Em inferioridade numérica e duas vezes atrás no placar, o líder Liverpool salvou o empate na 16ª rodada diante do Fulham (2-2) com sabor de vitória, enquanto o Arsenal, que também empatou com o Everton (0-0), desperdiçou a chance de se aproximar dos ‘Reds’.

Em Anfield as coisas se complicaram para o Liverpool logo cedo: primeiro com um gol do brasileiro Andreas Pereira (11′) e minutos depois com a expulsão do lateral escocês Andy Robertson (17′), que derrubou o galês Harry Wilson quando avançava sozinho na direção do gol defendido por Alisson Becker.

Mas os jogadores comandados pelo técnico Arne Slot reagiram e empataram com uma cabeçada de Cody Gakpo no início do segundo tempo (47′), aproveitando um cruzamento do egípcio Mohamed Salah.

Quando os jogadores do Liverpool começavam a pensar numa virada, o Fulham voltou a ficar em vantagem com um gol gol do brasileiro Rodrigo Muniz (76′).

Dez minutos depois e após uma assistência do uruguaio Darwin Núñez, o atacante Diogo Jota (86′) finalizou sozinho diante de Bernd Leno para conquistar um empate heróico.

Com 36 pontos e com ainda um jogo para disputar, o Liverpool continua na liderança. Tem 5 pontos de vantagem sobre o Chelsea (2º, 31 pontos), que recebe o Brentford neste domingo. O Arsenal é o 3º colocado com 30 pontos, depois de não ter conseguido passar de um empate em 0 a 0 no Emirates Stadium contra o Everton (15º).

– Newcastle volta a vencer –

Os ‘Gunners’, prolíficos no ataque, marcaram uma média de três gols por jogo desde a pausa internacional em novembro, mas neste sábado esbarraram repetidamente numa barreira azul.

Os jogadores comandados por Mikel Arteta controlaram a partida de forma esmagadora (76% de posse de bola) e procuraram o gol insistentemente, com 13 chutes contra apenas dois dos ‘Toffees’.

Poderiam ter superado Jordan Pickford num pênalti, mas o VAR acabou não acusando a penalidade máxima por uma possível falta sobre Thomas Partey nos acréscimos.

Quem mostrou eficiência foi o Newcastle (11º) que goleou o Leicester por 4 a 0, encerrando uma série de quatro jogos sem vencer (2 empates e 2 derrotas). Foi a primeira derrota de Ruud van Nistelrooy no comando dos ‘Foxes’ (16º, 14 pontos), equipe que luta pela permanência.

Nessa parte da tabela, Wolverhampton (19º) e Ipswich (18º) enfrentaram dois rivais diretos. Os ‘Tractor Boys’ conseguiram vencer por 2 a 1 com um gol nos acréscimos (90’+5), que silenciou o estádio dos ‘Wolves’.

— Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Newcastle 4 Murphy (30′, 60′), Guimaraes (47′), Isak (50′)

Leicester 0

Liverpool 2 Gakpo (47′), Jota (86′)

Fulham 2 Pereira (11′), Rodrigo Muniz (76′)

Arsenal 0

Everton 0

Wolverhampton 1 Cunha (72′)

Ipswich Town 2 Doherty (15′ contra), Taylor (90’+4)

Nottingham – Aston Villa

– Domingo:

(11h00) Brighton

Crystal Palace

(13h30) Manchester City

Manchester United

(16h00) Chelsea

Brentford

Southampton

Tottenham

– Segunda-feira:

(17h00) AFC Bournemouth

West Ham

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 31 15 9 4 2 35 18 17

3. Arsenal 30 16 8 6 2 29 15 14

4. Manchester City 27 15 8 3 4 27 21 6

5. Nottingham 25 15 7 4 4 19 18 1

6. Aston Villa 25 15 7 4 4 23 23 0

7. Brighton 24 15 6 6 3 25 22 3

8. AFC Bournemouth 24 15 7 3 5 23 20 3

9. Fulham 24 16 6 6 4 24 22 2

10. Brentford 23 15 7 2 6 31 28 3

11. Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2

12. Tottenham 20 15 6 2 7 31 19 12

13. Manchester United 19 15 5 4 6 19 18 1

14. West Ham 18 15 5 3 7 20 28 -8

15. Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7

16. Leicester 14 16 3 5 8 21 34 -13

17. Crystal Palace 13 15 2 7 6 14 20 -6

18. Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28 -12

19. Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40 -16

20. Southampton 5 15 1 2 12 11 31 -20

./bds/mcd/bur-dam/dr/aam