Empate entre Sampaio Corrêa e Remo finaliza 27ª rodada da Série B

A 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quinta-feira (30) com o empate por 1 a 1 entre Sampaio Corrêa e Remo, no Castelão, em São Luís. A igualdade manteve as equipes no meio da tabela. Ambos somam 37 pontos, mas os paraenses ficam à frente, em nono lugar, por terem uma vitória a mais (dez a nove).

Fim de jogo com empate em 1×1 no Castelão. Tricolor volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Londrina #TamuJuntoPaio

John Tavares pic.twitter.com/dzs9wRhAg4 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) October 1, 2021

Aos seis minutos de jogo, o lateral Watson acertou o travessão e quase abriu o marcador para os anfitriões. O gol da Bolívia Querida saiu aos 12, com o meia Léo Arthur aproveitando o rebote do goleiro Thiago Coelho, após finalização do atacante Pimentinha.

A missão do Leão Azul ficou mais complicada na etapa final, após o atacante Victor Andrade receber o segundo amarelo e ser expulso. Mesmo assim, os paraenses buscaram o empate. Aos 42 minutos, o atacante Lucas Tocantins recebeu na direita e bateu no canto do goleiro Luiz Daniel para deixar tudo igual.

Sem vencer há quatro jogos, o Sampaio volta a jogar neste domingo (3), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio do Café, em Londrina (PR), contra o time da casa. Na segunda-feira (4), o Remo recebe o Coritiba no Baenão, em Belém, às 20h. Os duelos valem pela 28ª rodada da Série B.

Veja também