Empate em casa com o Sporting valerá título português para o Porto Líder com cinco pontos de vantagem para o Benfica e em vantagem no confronto direto, Porto poderá sair do Estádio do Dragão nesta quarta-feira celebrando o caneco 29 da Liga

Apenas um empate nesta quarta-feira, em casa, no clássico contra o Sporting. Isto é o que o Porto precisa, às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, para sagrar-se campeão Português da temporada de 2019-2020. Com 76 pontos, cinco à frente do Benfica, caso atinja os 77 os portistas, mesmo perdendo as duas partidas que restarão até o fim da Liga e os rivais vencendo seus dois jogos levam o caneco: afinal, ambos empatariam em pontos e, como o Porto leva a melhor no confronto direto, seria o Top1. A Fox Sports transmite.

Embora jogue em casa e encare um time que está em terceiro lugar com 59 pontos, a verdade é que o favoritismo portista não é grande. O Sporting é, de longe, o time que vem praticando o melhor futebol desde a volta do Português após a parada que gerou o isolamento social por causa da Covid. Não por acaso, é o time com a melhor média de pontos desde então. Por causa desses pontos, o treinador Sergio Conceição pede cautela redobrada para os seus jogadores.

– O Sporting, sob o comando de Ruben Amorim é uma equipe muito diferente e perigosa – disse o treinador portista, que terá quatro desfalques: Marcano e Sérgio Oliveira (machicados) e Jesús Corona e Matheus Uribe (suspensos).

No Sporting, Ruben Amorim não contará com o atacante Vietto, machucado, mas confirmou a escalação da revelação do futebol português nesta volta do futebol pós-pandemia: o garoto Jovane fará o seu primeiro clássico.

Amorim tentou minimizar o fato de que, quando comandava o Braga, venceu duas vezes o Porto. Ele considera que o momento é bom, mas que mesmo se saindo vencedor da partida, o resultado não irá apagar a irregularidade que o Sporting apresentou na competição e que o levou a estar sempre muito longe dos primeiros lugares.

– Ganhar do Porto será importante, é claro, mas não poderá servir de consolação – disse.

Caso seja o campeão português da temporada, o Porto alcançará o seu caneco de número 29. Ficará atrás apenas do Benfica (atual campeão), que tem 37, e segue abrindo vantagem para o Sporting (18). Como curiosidade, além dos três gigantes, apenas outras duas agremiações já ganharam o Campeonato Português, e ambas uma única vez: Boavista (2000/01) e Belenenses (1945/46).

Vale destacar que Portugal tem direito a cinco vagas em ligas europeias: duas na Liga dos Campeões (já asseguradas para para Porto e Benfica) e três para a Liga Europa. Uma é do Sporting (59 pontos) e o Braga (56p) está quase garantido. A ultima vaga é disputada por Famalicão (52 pontos) e Rio Ave (51p).

