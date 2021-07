Empate do São Paulo no clássico faz time alcançar marcas negativas; veja Tricolor somou apenas cinco pontos em oito jogos, tendo a pior campanha da história do clube em Brasileiros até a oitava rodada. Além disso, seca de vitórias também é recorde

O empate sem gols do São Paulo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, fez o São Paulo quebrar marcas negativas do clube em Campeonatos Brasileiros. Após oito rodadas, o time do Morumbi ainda não sabe o que é vencer nesta edição do torneio nacional.

ATUAÇÕES: Zaga vai bem, mas setor de criação joga mal, e São Paulo empata sem gols com o Corinthians



Sendo assim, segundo o jornalista Rodolfo Rodrigues, do ‘UOL’, é a pior sequência sem vitórias da história do São Paulo em Campeonatos Brasileiros, desde o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1967. Naquela ocasião, o time ficou sete jogos sem vencer.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Além disso, na era dos pontos corridos, que começou em 2003, essa temporada marca a pior campanha do São Paulo até a 8ª rodada. Pior ainda, é a única sem vitórias nos primeiros oito jogos. A pior campanha tinha sido em 2013, quando o Tricolor fez oito pontos em oito rodadas. Agora, o time tem cinco pontos conquistados.

Mais jogos sem vitória do São Paulo desde a 1ª rodada no Brasileirão (1959-2021) – dados do jornalista Rodolfo Rodrigues



2021 – 8

1967 – 7

1968 – 5

1989 – 5

1969 – 4

2008 – 4

Piores campanhas do São Paulo até a 8ª rodada do Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2021) – dados do jornalista Rodolfo Rodrigues

2021 – 5 pontos

2013 – 8 pontos

2009 – 10 pontos

2017 – 10 pontos

2010 – 11 pontos

2003 – 12 pontos

2005 – 12 pontos

E MAIS:

Veja também