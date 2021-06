Empate contra o Santos foi exaltado por técnico do Juventude Marquinhos Santos fez análise de que 'poucas equipes vão tirar pontos do Santos na Vila Belmiro'

Se a partida entre Santos e Juventude no último sábado (12) não foi necessariamente marcada por muitas emoções, o resultado final de 0 a 0 notoriamente agradou ao técnico da equipe de Caxias do Sul, Marquinhos Santos.

De acordo com sua análise não apenas do confronto, mas também do contexto da partida disputada na Vila Belmiro, conseguir sair de campo com um ponto é algo que não deve acontecer com muitos adversários do clube paulista no Brasileirão quando atuarem na Baixasa Santista.

Além disso, Marquinhos também frisou que será cada vez mais importante usar a rotatividade do elenco do Ju para suportar a carga de jogos em sequência na temporada de calendário ainda mais apertado do que o habitual:

– Vão ser seis jogos em poucos dias, então vamos precisar do grupo inteiro. Dentro das características individuais, vamos montar a estratégia. Série A é muito desenvolvida em estratégias quando tu briga com um orçamento menor. Mas acredito muito nesse grupo. Sei que estamos atrás de reforços para qualificar e quantificar ainda mais nosso elenco.

– O cenário do Campeonato Brasileiro é esse. Poucas equipes vão tirar pontos do Santos aqui na Vila. O grupo está de parabéns, com um comportamento exemplar, entendendo a necessidade de vir e fazer um jogo competitivo, onde precisaríamos saber sofrer, teríamos uma ou duas bolas – agregou o comandante do Papo.

