Empate com Uruguai na Copa América “seria muito importante”, diz técnico do Japão

Conseguir um empate diante do Uruguai “seria muito importante” para o Japão, mas seria um erro jogar desde o início na defesa, disse nesta quarta-feira o treinador japonês, Hajime Moriyasu sobre a partida que será disputada na quinta-feira pela Copa América.

Japão e Uruguai vão se enfrentar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Grupo C do torneio continental, após uma estreia em que a Celeste goleou o Equador por 4 a 0 e os asiáticos perderam pelo mesmo placar para o atual bicampeão da competição, o Chile.

“Vamos buscar a vitória (…) mas neste caso um empate também seria muito importante para nós”, admitiu o técnico da equipe japonesa.

Além do bom resultado que seria um empate com o Uruguai, maior vencedor da Copa América com 15 títulos, seria um erro “tentar desde o começo se defender e não avançar”, acrescentou o treinador que chegou ao Brasil com uma equipe com grande presença de jovens que se preparam para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Hajime Moriyasu mostrou sua “grande admiração” pelo técnico uruguaio Oscar Tabárez e garantiu que os acertos que sua equipe pode ter nas jogadas em velocidade serão fundamentais para fazer frente aos jogadores da Celeste, especialmente os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani.

O Uruguai tem três pontos assim como o Chile, e uma vitória garante uma vaga na próxima fase da Copa América.

gfe/ol/aam