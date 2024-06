Empate com os EUA não abala otimismo de Dorival, mas técnico reconhece falta de ‘equilíbrio’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 23:35 Para compartilhar:

O empate por 1 a 1 diante dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, em Orlando, não abalou a confiança do técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa América.Oa mesmo tempo, o treinador reconheceu que o time precisa encontrar “equilíbrio” durante as partidas.

“Saio mais confiante e entendendo que estamos no caminho. Volto a falar que era uma fase preparatória e era mais do que necessário oportunizar praticamente todos os atletas. Vai existir uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando e se conhecendo. Foram dois ótimos jogos no sentido de colocar em campo todos aqueles que estão neste processo de treinamento”, disse Dorival se referindo também à vitória sobre o México por 3 a 2.

“Não tenho receio em afirmar que estamos em um caminho importante. É natural um equilíbrio durante as partidas. Jogamos com formações diferentes, mas jogadores que estão entendendo o que queremos. Teremos dias pela frente e esperamos dar um salto de qualidade. Todos os jogadores vão estar à disposição a partir de agora, e vamos definir o time para o jogo de estreia, o que será fundamental para a campanha”, continuou o treinador, que fez uma análise do desempenho do time.

“Pudemos conhecer um pouco mais cada um deles. Vamos intensificar o trabalho e melhorar. Queríamos o resultado, nos abrimos, corremos risco e fomos a frente. Criamos, mas não fomos felizes. Foi um jogo agradável para quem assistiu.”

A seleção fica em Orlando até o dia 20, quando embarca para Los Angeles. A equipe está no Grupo D da Copa América, com Costa Rica, Colômbia e Paraguai. O primeiro duelo é com os costarriquenhos dia 24, os paraguaios dia 28 e os colombianos dia 2 de julho.