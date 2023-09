Empate com o Grêmio e proximidade da zona de rebaixamento deixam Luxemburgo incomodado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2023 - 0:24 Compartilhe

O empate com o Grêmio, por 4 a 4, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena, e a proximidade do Corinthians da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro deixaram o técnico Vanderlei Luxemburgo incomodado.

“Não posso fazer quatro gols e tomar quatro gols. Eu estou incomodado por não ganhar, temos de ganhar, principalmente em casa. Eu tenho de ficar incomodado. Assim como fiquei com o empate com o Inter, a derrota com o Fortaleza e o Goiás aqui. Estamos na reta final”, disse Luxemburgo , em entrevista coletiva após o empate com oito gols.

Com a quinta partida seguida sem vitória, Luxemburgo admitiu que precisa fazer duas coisas pelo menos para melhorar o desempenho na equipe. “Temos de ganhar e para buscar as vitórias vamos ter de nos expor. Vamos sofrer, mas temos de ficar mais tempo com a posse de bola, mastigar mais a bola.”

Luxemburgo também revelou que pretende voltar a usar o esquema com três zagueiros para tentar proteger o lado esquerdo. “Temos fragilidade na marcação. Ficamos assistindo o Grêmio tocar a bola, mas pelo menos reagimos na partida.”

