Empate com Cuiabá é ‘filme repetido’ no Flamengo de Renato; entenda Assim como fez antes de partidas decisivas pela Libertadores, Flamengo deixa escapar pontos no Brasileirão antes da ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico

Na partida que antecede uma decisão em torneio mata-mata, o desempenho do Flamengo deixa a desejar e o time de Renato Gaúcho deixa pontos pelo caminho no Brasileirão. Este foi o cenário deste domingo, no empate sem gols com o Cuiabá no Maracanã, mas que já se repetiu em outras oportunidades. Foi assim em derrotas para a dupla Gre-Nal por 1 a 0 e 4 a 1, respectivamente.

No caso deste domingo, o empate diminuiu a distância para o líder Atlético-MG, o que não minimizou a frustração do torcedor que foi ao Maracanã e vaiou o time no apito final, uma vez que o Flamengo entrou em campo sabendo da derrota do Galo. Uma vitória sobre o Cuiabá e o Rubro-Negro dependeria de si para tirar a diferença e alcançar o inédito Tri do Brasileirão. Veja a classificação!

Desde a sua chegada no Ninho do Urubu, em julho, Renato sempre reforça que não prioriza competição “A ou B”, mas a predileção do técnico pelas Copas fica clara pelas opções feitas nas partidas do Brasileirão que antecedem duelos da Libertadores ou da Copa do Brasil. Rodrigo Caio e Pedro, por exemplo, não foram relacionados para o confronto de domingo, apesar de não terem lesões.

Segundo o clube, o zagueiro foi preservado seguindo planejamento do DM após seguidas lesões. O atacante, por sua vez, não se recuperou das dores decorrentes de uma pancada no joelho direito sofrida contra o Juventude, e será reavaliado nesta segunda. A comissão, contudo, conta com os dois para enfrentar o Athletico, na quarta em Curitiba, na semifinal da Copa do Brasil.

O desgaste e a sequência de jogos existe, e são as justificativas dadas pelo técnico para as mudanças, assim como a predileção pelas Copas – negada pelo treinador. Olhando para a reta final do Brasileirão, o que dificultará a busca do Tri será a mudança de intensidade e desempenho que custam pontos ao time nas rodadas que antecedem os confrontos pela Copa do Brasil e Libertadores.

Já em relação à partida de quarta-feira, a expectativa é que o Flamengo dê uma resposta como as dadas depois das derrotas para Internacional e Grêmio: 4 a 1 sobre o Olímpia (PAR) e 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), na Copa Libertadores.

