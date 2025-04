Empate com Alianza Lima torna duelo com Cruzeiro no domingo decisivo para Zubeldía no São Paulo

O empate por 2 a 2 com Alianza Lima, após estar na frente no placar por 2 a 0, torna o duelo com Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, domingo, no MorumBis, decisivo para a sequência do trabalho do técnico Luis Zubeldía no São Paulo. Apesar de gostar do desempenho do time, o treinador argentino admitiu que suas modificações não deram resultado e não mantiveram o ritmo do time, causando vaias ao final.

“Tivemos 15 minutos de apagão e o adversário aproveitou”, afirmou Zubeldía, que justificou a saída de Ferreirinha no segundo tempo, após dois gols marcados mos primeiros 45 minutos. “Ele teve uma intensidade muito grande no início e é muito difícil manter este ritmo os 90 minutos.”

O lateral Wendell entrou e foi muito mal na partida. A defesa tricolor também sofreu muito com a saída do zagueiro colombiano Arboleda machucado. Zubeldía afirmou que o jogador sofreu uma lesão muscular e deverá ser submetido a exames para se saber o tempo que vai ficar ausente do time.

Ao final do jogo, Zubeldía foi vaiado por boa parte dos quase 50 mil torcedores presentes, o que faz tornar o clima do treinador ‘pesado’ para o jogo com o Cruzeiro pelo Brasileirão.