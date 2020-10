Empate com a Roma encerra série de vitórias do Milan no Italiano

Apesar dos dois gols do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, chegou ao fim a série de vitórias do líder Milan no Campeonato Italiano, com o empate por 3 a 3 com a Roma (9ª) no San Siro, na partida que encerrou nesta segunda-feira a 5ª rodada da competição.

Ibrahimovic demorou apenas dois minutos para abrir o placar para os donos da casa, após o português Rafael Leão driblar Karsdorp e tocar na medida para a finalização do sueco.

O bósnio Edin Dzeko empatou pouco depois, aproveitando o erro de saída de gol em cobranã de escanteio do goleiro romeno Ciprian Tatasusanu, que substituiu Gianluigi Donnarumma, afetado pela covid-19 (14).

No início do segundo tempo, Leão fez novamente boa jogada ao cruzar com perfeição para belga Alexis Saelemaejers completar (47).

O time visitante não se entregou e foi em busca do novo empate, alcançado em cobrança de pênalti convertida pelo francês Jordan Veretout (71).

O Milan voltou a ter vantagem também em penalidade máxima, com Ibrahimovic marcando novamente (79). Mas cinco minutos depois, o albanês Marash Kumbulla decretou o placar final (84).

Com este resultado, o time de Milão segue na liderança do Italiano com 13 pontos, dois a mais que o Napoli (2º) e do Sassuolo (3º), enquanto a Inter (4º) tem 10 e a Juventus (5º), 9.

— Jogos e resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Torino 3 – 3

– Sábado:

Atalanta – Sampdoria 1 – 3

Genoa – Inter 0 – 2

Lazio – Bologna 2 – 1

– Domingo:

Cagliari – Crotone 4 – 2

Benevento – Napoli 1 – 2

Parma – Spezia 2 – 2

Fiorentina – Udinese 3 – 2

Juventus – Hellas Verona 1 – 1

– Segunda-feira:

Milan – Roma 3 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 13 5 4 1 0 12 4 8

2. Napoli 11 5 4 0 1 14 5 9

3. Sassuolo 11 5 3 2 0 16 9 7

4. Inter 10 5 3 1 1 13 8 5

5. Juventus 9 5 2 3 0 10 4 6

6. Atalanta 9 5 3 0 2 15 12 3

7. Sampdoria 9 5 3 0 2 10 8 2

8. Hellas Verona 8 5 2 2 1 5 2 3

9. Roma 8 5 2 2 1 11 10 1

10. Fiorentina 7 5 2 1 2 10 10 0

11. Cagliari 7 5 2 1 2 10 12 -2

12. Lazio 7 5 2 1 2 6 9 -3

13. Benevento 6 5 2 0 3 9 14 -5

14. Spezia 5 5 1 2 2 7 11 -4

15. Genoa 4 4 1 1 2 4 9 -5

16. Parma 4 5 1 1 3 6 11 -5

17. Bologna 3 5 1 0 4 8 10 -2

18. Udinese 3 5 1 0 4 5 9 -4

19. Torino 1 4 0 1 3 7 11 -4

20. Crotone 1 5 0 1 4 5 15 -1

