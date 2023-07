Emoji com rosto derretendo foi eleito o mais representativo em 2023

No Dia Mundial do Emoji, celebrado no dia 17 de julho, o público votou no World Emoji Awards para determinar os novos emojis mais populares, o emoji mais 2023 e o emoji mais esperado.

A comemoração do Dia Mundial do Emoji está em seu décimo ano e, de acordo com os votos entre Melting Face e Pink Heart, Melting Face é a escolha para #Most2023Emoji.

We have a winner!

The #Most2023Emoji is: 🫠 Melting Face

This emoji, with its distorted smile, has a sarcastic charm you all clearly love.

It’s used literally to talk about extreme heat, and metaphorically for embarrassing moments, such as shame, dread, or feeling overwhelmed. pic.twitter.com/MAsouPh6iX

