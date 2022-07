Emoções e reviravoltas: saiba como será a dinâmica da reta final do “Power Couple”

Na noite de quinta-feira (14), acontece a grande final do “Power Couple 6“, reality show de casais da Record TV. A IstoÉ Gente teve acesso a algumas informações e te conta que a atração promete muitas emoções e reviravoltas.

Adryana e Albert,Brenda e Matheus, Lu Andrade e Haddad e Karol e Mussunzinho, que são os quatro casais na disputa pelo prêmio, nesta segunda-feira (11) vão farão uma prova especial e premiada, que será dividida em quatro desafios. Quem decidirá quanto vale cada um serão os próprios casais ao colocar bolinhas de diferentes cores para definir o “peso” de cada uma das etapas. Apenas o público saberá dessa informação. Portanto, os competidores realizam a prova sem saber quem venceu.

Por meio de um sorteio, cada casal escolherá uma bolinha colorida para definir a pontuação de cada um dos desafios. O casal com a melhor pontuação (o vencedor da prova) já vira o primeiro finalista da temporada, além de ganhar o prêmio da prova especial. No final do episódio, ao vivo, Adriane Galisteu já anunciará a abertura da votação para a última eliminação do programa com os outros três casais, uma DR tripla.

Na terça-feira (12), acontece a eliminação do casal e a revelação dos três grandes finalistas do Power Couple. Logo depois, ao vivo, a apresentadora já abre a votação para a grande final.

Já na quarta-feira (13), uma atividade especial promete revisitar tudo o que aconteceu de mais intenso na temporada, dando a chance para os casais falarem sobre seus acertos e erros.

A grande final acontece na quinta-feira (14), onde Galisteu revelará, ao vivo, quem foi o casal mais votado pelo público e que levará para casa o valor acumulado na conta conjunta durante a temporada. Todos os casais eliminados estarão presentes para acompanhar a decisão.

O “Power Couple Brasil” vai ao ar de segunda a sábado a partir das 22h45, na Record TV.