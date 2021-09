Emocionante! Dallas Cowboys supera o Los Angeles Chargers no estouro do relógio Dak Prescott conquistou sua primeira vitória após a grave lesão sofrida na temporada passada

Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys protagonizaram o duelo mais equilibrado dos jogos deste domingo (19), cheio de emoções, mas que, no final, acabou com a vitória dos Cowboys por 20 a 17, no SoFi Stadium. Empatado por 17 a 17, a franquia do Texas conquistou o triunfo já no estouro do relógio, com o kicker Greg Zuerlein disparando um petardo de 34 jardas para sacramentar o resultado positivo para o “America’s Team”.

O Dallas Cowboys dominou a primeira metade do jogo apesar da interceptação disparada por Dak Prescott no primeiro quarto e foi para os vestiários liderando o placar por 14 a 11, com touchdowns marcados pelos running backs Tony Pollard e Ezekiel Elliott. Ao todo, Dak Prescott lançou 237 jardas, com 23 passes completados, em 27 tentativas e uma interceptação. CeeDee Lamb, com oito recepções e 81 jardas. No jogo corrido, Pollard apresentou desempenho bastante produtivo, com 109 jardas terrestres em 13 corridas e um TD.

Atrás na maior parte do tempo, o Los Angeles Chargers reagiu depois do intervalo ao empatar o duelo em 17 a 17. Mas, não conseguiu pontuar no último quarto e conheceu sua primeira derrota na temporada. Justin Herbert conectou 31/41 passes, 338 jardas no total, mas sofreu duas interceptações. Os Chargers também desperdiçaram um field goal de 44 jardas com o kicker Tristan Vizcaino no segundo período.

An electric ending thanks to Greg Zuerlein!#DALvsLAC | Watch now on CBS & @NFLNetwork pic.twitter.com/CcGKTKoSUK — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 19, 2021

