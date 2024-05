Emocionado, Junior relembra afastamento da música durante pandemia: ‘Dói falar isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Junior, que estreou a carreira solo no fim do ano passado, ainda se emociona ao relembrar sobre seu afastamento da música durante a pandemia. No “Conversa com Bial”, o cantor disse que o plano de seguir solo foi atrasado durante o período, que o abalou emocionalmente.

“Dei uma deprimidona no começo da pandemia. Acho que foi um salto muito grande do que vinha vivendo em 2019 [turnê com Sandy], um dos grandes pontos altos da minha vida. Ali comecei com a ideia de fazer meu trabalho, ‘seguir carreira solo, me entendi como artista, vou me permitir, me curei’. Na hora que fui, parou tudo e ‘volta aqui, se recolhe, show é a última coisa que você vai voltar a fazer'”, recordou.

“Muito sensível que sou, ligava a TV e só paulada, muita desgraça e aquilo foi me deixando mal. Fiquei muitos meses sem encostar no violão, me dói falar isso, porque essa fase foi muito ardida, não ouvia música, não tocava. Não rolava! Meu pai, esperto que é, mexeu o parafuso certo, e me mandou essa música”, contou o cantor.

O cantor chegou a se mudar com a mulher e o filho para um chalé. “Não queria ficar preso no apartamento, porque comecei a achar que meu filho estava deprimindo também e aí fui para o mato”, explicou em lágrimas.

No novo lar, em meio à reclusão, Junior se inspirou e compôs 54 canções. “Fui para um canto, comecei a tocar e, coincidentemente, num respiro que quis dar, vi um post da Fernanda Paes Leme com um texto de uma entrevista da Clarice Lispector em que ela falava que quando não estava criando, estava morta”, refletiu por fim.