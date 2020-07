Emocionado em discurso de despedida, Jorge Jesus exalta o Flamengo: ‘Clube maravilhoso’ Técnico posta vídeo se despedindo dos jogadores e não consegue segurar a emoção. 'Este clube será imparável', afirma

Jorge Jesus até tentou, mas não conseguiu segurar a emoção em sua despedida do Flamengo. No fim do almoço desta segunda-feira, reunido com a comissão técnica e do elenco rubro-negro, o Mister, abraçado a Everton Ribeiro e Rafinha, fez um último discurso, onde exaltou o clube e a sua estrutura.

– Vamos ver se eu consigo aguentar, porque sou muito sentimental. Vocês são um grupo maravilhoso, mas são um grupo maravilhoso porque vocês estão em um clube maravilhoso. Não é só os jogadores que contam, não é só o treinador que conta. Toda estrutura que rodeia este o clube o põe no caminho certo, para ninguém mais pará-lo. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isso só se consegue com o trabalho de muita gente. Aqui está uma demonstração do que é e o que será este clube no futuro. Ninguém vai parar mais o Flamengo, porque o Flamengo é imparável.

Nesta segunda-feira, Jorge Jesus e seus auxiliares foram ao CT pela última vez antes de retornarem a Portugal, em um almoço com muito samba e churrasco. Do lado de fora do Ninho do Urubu, alguns torcedores marcaram presença e homenagearam Jorge Jesus. Uma bandeira com o rosto do técnico foi exposta.

O discurso de despedida foi publicado em sua conta pessoal no Instagram. Na rede social, o Mister também publicou um pequeno vídeo de uma parte do almoço. Durante o dia, alguns jogadores homenagearam o treinador com imagens da confraternização e textos de despedida.

Após as despedidas, Jorge Jesus e seus seis auxiliares embarcaram na noite desta segunda-feira para Portugal, num vôo fretado pelo presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira. O técnico assinará contrato de três anos com o clube

O Mister deixa o Flamengo após um pouco mais de ano, com cinco títulos conquistados: Libertadores de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, Supercopa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2020 e Campeonato Carioca de 2020.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também