Emocionado, Diego Souza desabafa: ‘Acharam que a gente era o patinho feio’

Assim que soou o apito final no Morumbi, o técnico Renato Gaúcho e os jogadores do Grêmio se abraçaram e comemoram bastante a classificação para a final da Copa do Brasil. As críticas após a eliminação na Libertadores nas quartas de final para o Santos ainda pareciam pesar sobre o elenco.

A emoção de Diego Souza após o empate sem gols com o São Paulo refletiu bem isso. Em tom de desabafo, o atacante comemorou a classificação e mandou um recado para quem considerou o Grêmio o “patinho feio” na Copa do Brasil.

“Sou grato a Deus por esse momento. O momento não é só meu, é do Grêmio. Sou muito feliz por fazer parte desse grupo. Falaram muito da gente, achavam que a gente era o patinho feio e fizemos por merecer. Mostramos que essa camisa é pesada. Está todo mundo de parabéns”, disse Diego Souza, autor de 22 gols nesta temporada.

O Grêmio entrou pressionado para lutar por uma vaga na final da Copa do Brasil depois de ter caído nas quartas de final da Libertadores ao ser goleado no jogo de volta por 4 a 1. Mas o time deu a resposta dentro de campo e conseguiu a classificação.

Agora, os jogadores vão ter alguns dias de folga para aproveitar as festas de fim de ano. O Grêmio só volta a jogar em 6 de janeiro, contra o Bahia, em casa, pela 28.ª rodada do Brasileirão.

Veja também