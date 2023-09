Emocionada, Sthefany Brito atualiza estado de saúde de Kayky Brito: ‘Lutando muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 23:47 Compartilhe

Sthefany Brito apareceu nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 4, para falar sobre o irmão, Kayky Brito. Ele segue internado no Hospital Copa D’Or após um atropelamento no Rio de Janeiro (RJ) no sábado, 2.

“Estou ensaiando de vir aqui muitas vezes. Eu tentei, muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Mas eu não posso deixar de passar aqui para agradecer todas as orações, todo o apoio, toda a energia positiva em prol do meu irmão”, começou a atriz, que logo se emocionou.

“A gente só agradece a Deus por ele estar vivo, ele estar aqui. Poderia ter sido muito pior. Então a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens”, continuou, em meio a lágrimas. E finalizou: “Ele está lutando muito, no tempo de Deus e no tempo dele, e a gente vai ter ele de volta. Muito obrigada.” (Confira o vídeo aqui).

Mais cedo, Sthefany aproveitou para compartilhar o mais recente boletim de saúde do irmão: “Permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Hoje foi realizada a fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso.”

Acidente de Kayky Brito

Na madrugada de sábado, 2, o ator foi atropelado por um carro de aplicativo na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ele estava acompanhado de amigos, dentre eles o apresentador Bruno de Luca, no Quiosque Dona Maria, posto 6 da orla. Câmeras de segurança registraram o momento.

Kayky foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e chegou a apresentar problemas de respiração antes de ir para o hospital. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, com estado de saúde considerado gravíssimo.

O motorista responsável por atropelar o artista é Diones da Silva. Ele levava uma passageira quando aconteceu o atropelamento e, eencaminhado ao 16ª DP, na Barra da Tijuca, relatou que foi surpreendido por Kayky, que teria cruzado “a pista repentinamente, correndo”. Diones alegou que estava dentro da velocidade permitida na via, mas que não teve tempo de evitar a colisão com o ator.

Após o acidente, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se manifestou nas redes sociais, afirmando que pretende alterar a legislação sobre o limite de velocidade na orla da capital fluminense.

