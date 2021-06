Emocionada, Sofia diz que morte de príncipe Philip deixou um grande vazio

LONDRES (Reuters) – A nora da Rainha Elizabeth, Sofia, disse que a morte do marido da monarca, dois meses atrás, deixou um “vazio enorme” na vida da realeza britânica, em uma emocionante entrevista veiculada na quarta-feira.

O príncipe Philip, marido de Elizabeth durante mais de sete décadas, morreu em abril aos 99 anos.

Uma chorosa Sofia, 56, Condessa de Wessex, casada com o filho mais novo da rainha, príncipe Edward, disse que o processo de luto da família real está levando mais tempo do que o normal por causa do impacto da pandemia de coronavírus.

“O jeito normal de fazer as coisas não é normal ainda, então não estamos necessariamente fazendo as coisas que normalmente faríamos com ele”, disse à rádio BBC.

“É apenas quando você faz as coisas normais que faria com eles, e de repente percebe que eles não estão mais lá, que você começa a ter momentos de ‘oh, meu deus'”, disse.

Questionada sobre como a família estava lidando com a perda, ela disse: “Ele deixou um vazio enorme em nossas vidas”.

Sofia e Edward trabalham em tempo integral pela família real, mas, até recentemente, não estavam tanto aos olhos do público.

No entanto, desde que o príncipe Harry e sua esposa Meghan abriram mão dos deveres oficiais e se mudaram para os Estados Unidos, e o segundo filho da rainha, príncipe Andrew, renunciou aos compromissos reais pela sua relação com Jeffrey Epstein, eles ganharam mais proeminência.

(Reportagem de Michael Holden)

