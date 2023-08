Emoção marca última apresentação da turnê Amigos em Curitiba

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 12:29 Compartilhe

A maior turnê sertaneja de todos os tempos, “Amigos“, teve a sua última apresentação em Curitiba. Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano promoveram mais do que um grande espetáculo, levaram o fãs às lágrimas e ao riso. No show, apresentado dia 12 de agosto, na Ligga Arena, os artistas foram aclamados pelo público, mas também se emocionaram com eles.

Ao interpretar “Estrada da vida” (de Milionário e José Rico) ao lado do irmão Luciano, Zezé Di Camargo fez a plateia de toda a arena se levantar e, por alguns minutos, aplaudir e gritar o nome do cantor. Ajoelhado no palco, Zezé agradeceu a demonstração de carinho. O mesmo aconteceu com Chitão e Xororó que foram ovacionados quando cantaram “Evidências”.

O ponto alto do espetáculo teve Leonardo, acompanhado dos amigos, soltando a voz em “Mano”. Enquanto era mostrada uma

Imagem de Leandro no telão, ele não conteve as lágrimas e foi abraçado por Zezé Di Camargo. Leonardo agradeceu e declarou, emocionado: “Aqui é amizade de 40 anos”.

Durante três horas, Chitão, Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano mostraram união, amor e respeito entre eles. Cantaram realmente juntos, se revezando em parcerias de grandes sucessos como “É o Amor”, “Talismã”, “Sinônimos”, “Entre tapas e beijos”, “Sonho de amor”, “Rumo a Goiânia”, “Fio de cabelo”, “Eu juro”, “Não aprendi dizer adeus”, “A ferro e fogo”, “Brincar de ser feliz”, “Sem medo de ser feliz”, “No dia que saí de casa”, “Toma juízo / Preciso ser amado”, “Alô”, “Página de amigo”, “Saudade de minha terra”, “Nuvem de lágrimas”, “Temporal de amor”, “60 dias apaixonado”, “Vá pro inferno”, “Galopeira”, “Cumade e cumpade”, “Flores em vida”, “Pra não pensar em você”, “Se Deus me ouvisse”, “Como um anjo”, “Desculpe mas eu vou chorar”, “Você vai ver”, “Pão de mel” e “Canção da amizade”.

Vale ressaltar que o clima de amizade do palco também é compartilhado no camarim dos artistas, que se convivem desde o momento que chegam para o ensaio até a hora do show. Em Curitiba, por exemplo, eles chegaram à tarde, passaram o som e permaneceram juntos no estádio até a noite.

O próximo reencontro está marcado para o dia 2 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Infelizmente, o show em questão está sendo anunciado como o da despedida do “Amigos”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias