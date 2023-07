Emmy será adiado devido às greves de Hollywood, diz imprensa americana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 16:02 Compartilhe

A cerimônia do Emmy será adiada devido às greves que paralisam Hollywood, reportou a imprensa americana na noite de quinta-feira (27).

O chamado Oscar da televisão estava previsto para setembro, mas poderá ser celebrado em janeiro, informou o Los Angeles Times.

A publicação especializada Variety disse que “fornecedores, produtores e outros envolvidos no evento” foram informados sobre o adiamento que ainda não foi anunciado oficialmente pelos organizadores.

Uma fonte próxima disse à AFP que uma nova data não foi definida.

Os atores e roteiristas de Hollywood estão em greve, protagonizando a primeira paralisação conjunta da indústria em 63 anos.

Se a greve continuar até setembro, as estrelas não poderão ir à cerimônia, algo que impactaria de forma catastrófica o evento.

Os escritores também não poderiam trabalhar nos roteiros, com os costumeiros monólogos e brincadeiras feitas pelos apresentadores.

De acordo com relatórios, a Fox, responsável pela transmissão do Emmy desse ano, propôs adiar o evento até janeiro para dar tempo para que as discussões contratuais sejam resolvidas e as greves acabem.

Mas a Academia de Televisão, que escolhe os vencedores e organiza o evento, estaria a favor de uma data mais próxima para evitar que o Emmy caia em meio à apertada agenda da temporada de prêmios de Hollywood.

Nem a Fox nem a Academia de Televisão se pronunciaram publicamente.

A última vez que o Emmy foi adiado foi em 2001, após os atentados terroristas de 11 de setembro.

As greves em Hollywood paralisaram as produções de cinema e televisão dos Estados Unidos, com poucas exceções como os gameshows e reality shows, cujos apresentadores estão presos a outro contrato.

Os membros dos sindicatos de atores SAG-AFTRA e de roteiristas WGA também estão proibidos de promover seus filmes e séries.

Os sindicatos exigem melhoras salariais na era do streaming e a revisão do uso da inteligência artificial devido à ameaça que ela implica para o futuro profissional de escritores e atores na indústria.

As indicações para a 75ª edição do Prêmio Emmy foram anunciadas no início do mês, poucas horas antes de as negociações entre o SAG-AFTRA e os estúdios colapsarem.

“Succession”, a série da HBO sobre a feroz batalha entre os membros de uma família rica que controla um império midiático, lidera a corrida com 27 indicações, incluindo a de melhor série dramática.

