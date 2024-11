Emmy Internacional pode premiar Brasil por papel de Julio Andrade; veja categorias

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 10:43 Para compartilhar:

O Emmy Internacional será realizado nesta segunda-feira, 25, em uma cerimônia de gala em Nova York, nos Estados Unidos, e pode contar com vitórias brasileiras em mais quatro categorias.

Série Original Globoplay, “Betinho: no fio da navalha”, que resgata a trajetória do sociólogo e ativista Herbert de Souza (1935-1997), rendeu uma indicação a seu protagonista: Julio Andrade, que concorre na categoria Melhor Ator.

O ator brasileiro disputa a estatueta contra Timothy Spall, pela minissérie britânica “The sixth commandment”, Haluk Bilginer, pela segunda temporada da série turca “Persona”, e Laurent Lafitte, pela minissérie francesa “As mil vidas de Bernard Tapie”.

Esta é a terceira indicação de Andrade na categoria. Anteriormente, ele concorreu em pelo trabalho na série “1 contra todos”, em 2017 e 2018.

Também disponível no Globoplay, o filme “Transo” concorre na categoria Melhor Documentário. Produção original do Canal Futura, o doc dirigido por Lucca Messer retrata a vida sexual de pessoas com deficiência.

O Brasil também tem chances no Emmy Internacional com “Anderson Spider Silva”, indicada a Melhor Minissérie, “Escola de Quebrada”, na disputa por melhor live-action infantil, e “Acorda, Carlo!”, em Melhor Animação Infantil. As duas primeiras estão disponíveis no streaming da Paramount+, enquanto que a terceira pode ser assistida na Netflix.