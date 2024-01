Emmy Awards: ator de ‘The Bear’ se empolga com prêmio e beija colega de elenco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2024 - 4:10 Para compartilhar:

Grandes emoções para o elenco de “The Bear” na noite desta segunda-feira, 15. Destaque no Emmy Awards, a série faturou seis estatuetas e se consagrou como um grande título da FX. Uma situação peculiar, no entanto, chamou a atenção de espectadores: o beijo dos atores Matty Matheson e Ebon Moss-Bachrach.

+ Emmy Awards: confira a lista completa de indicados e vencedores

O fato inusitado aconteceu no momento do recebimento do prêmio de Melhor série de comédia. Em meio a seu discurso de agradecimento, Matty, que interpreta Neil Fak na trama, foi beijado por Ebon, que dá vida a Richard Jerimovich. A atitude levou a plateia à loucura.

Assista:

Matty Matheson and Ebon Moss-Bachrach share a kiss on stage after #TheBear wins the award for Outstanding Comedy Series at the #Emmys pic.twitter.com/lHT3Iu8ffd — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Além do prêmio de Melhor série de comédia, o sucesso de 2022 garantiu mais cinco estatuetas:

Melhor ator em série de comédia, Jeremy Allen White;

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, Ayo Edebiri;

Melhor ator coadjuvante em série de comédia, Ebon Moss-Bachrach;

Melhor direção em série de comédia, Christopher Storer;

Melhor roteiro em série de comédia, Christopher Storer.

No Brasil, “The Bear” está disponível no Star+.

