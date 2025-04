Emmy anuncia comediante de stand-up como apresentador da edição 2025

A Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 16, que Nate Bargatze, comediante com extensa carreira no stand-up, comandará a cerimônia de premiação do Emmy 2025. O humorista já lançou quatro especiais no streaming, incluindo The Greatest Average American, que em 2022 foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Comédia.

“É uma grande honra ser convidado para apresentar uma premiação tão icônica e estou muito animado para trabalhar com a [emissora] CBS para criar uma noite que poderá ser aproveitada por famílias ao redor do mundo”, disse Bargatze em comunicado enviado à imprensa.

“Nate é um dos comediantes mais populares na indústria, com um tipo de comédia marcante e hilário que conversa com um público multi-geracional por todo o mundo”, afirmou Cris Abrego, membro da cúpula da Television Academy.

Com 46 anos, Bargatze foi o comediante norte-americano que mais vendeu ingressos em 2024, tendo se apresentado para um total de 1,1 milhão de pessoas no ano passado. Segundo a Billboard Boxscore, a turnê do humorista arrecadou US$ 82,2 milhões.

Os indicados ao Emmy 2025 serão anunciados em 15 de julho. A cerimônia de premiação está marcada para 14 de setembro.