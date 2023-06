Emmanuel Macron diz que fará pressão para que Mbappé fique no Paris Saint-Germain

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 23:30 Compartilhe

A relação entre Kylian Mbappé e o Paris Sain-Germain pode ser um assunto para o presidente da França resolver mais uma vez. No fim da última temporada, Emmanuel Macron interferiu nas conversas do atacante com a equipe de Paris para ressaltar a importância do jogador seguir em seu país. Nesta quarta-feira, Macron foi questionado se sabia de algo sobre a possível saída de Mbappé para outra equipe e se posicionou.

“Não tenho nenhum furo, mas tentarei fazer pressão”, comentou o presidente francês, que é fã declarado de futebol e esteve presente na final da última Copa do Mundo, quando a França foi derrotada pela Argentina.

No fim da última temporada, quando Mbappé e PSG estavam em meio a um debate sobre a renovação contratual e a saída do atleta para o Real Madrid parecia iminente, Macron se posicionou e, de acordo com o presidente do time espanhol, entrou em contato com o atacante para falar que ele deveria permanecer na capital francesa. Agora a questão envolvendo o atleta e o time francês é diferente.

Mbappé renovou seu contrato com o PSG por duas temporadas e com a opção de ativação de uma terceira temporada. Nesta semana, o jogador enviou uma carta formalizando para a equipe e para a imprensa que não vai ativar a opção de terceira temporada e, com isso, poderá deixar a equipe em julho de 2024.

“Não pedi nem para ser vendido, nem para ir ao Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada”, explicou Mbappé em entrevista a Gazzetta Dello Sport.

Quem se anima novamente com a possibilidade de contar com Mbappé é o Real Madrid. O presidente do time merengue, Florentino Pérez, afirmou na última semana a torcedores que ainda contará com francês no elenco, mas sua contratação não seria feita agora. Se esperar mais seis meses, a equipe da capital espanhola poderá firmar um pré-contrato com o atacante e não arcará com multa rescisória, apesar das vultosas luvas que estarão no acordo.

De acordo com o jornal Marca, o Real Madrid se animou com a notícia e espera que Mbappé e PSG tomem a iniciativa. O periódico cita ainda que a contratação do francês preencheria a lacuna deixada por Karim Benzema, que partiu para o saudita Al-Ittihad. No entanto, o clube se preocupa com o relacionamento em seu vestiário e não quer voltar a conviver com crises de ciúmes.

Após Lionel Messi deixar o PSG com rusgas por uma viagem à Arábia Saudita que resultou em faltas a treinamentos, o clube parisiense também deixou as portas abertas para a saída de Neymar. O brasileiro é cotado em clubes ingleses e sauditas, mas o plano para sua negociação pode tomar novos rumos diante do movimento de Mbappé.

O clube da capital francesa ainda não definiu quem será seu novo treinador, diante do provável desligamento de Christophe Galtier. A imprensa local já elencou vários nomes, entre eles Luis Enrique, José Mourinho, Julian Nagelsmann, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Marcelo Gallardo e o palmeirense Abel Ferreira.

