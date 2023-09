Emmanuel Delfosse assume a presidência da GNA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 16:57 Compartilhe

O engenheiro Emmanuel Delfosse assumiu na segunda-feira, 4, a presidência da Gás Natural Açu (GNA), que tem ativos de geração termelétrica a gás natural no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. Ele substituirá no cargo o diretor de regulação, Guilherme Penteado, que estava interinamente no cargo nos últimos quatro meses.

Segundo a companhia, o executivo, que tem mais de 25 anos de experiência no setor de energia terá a missão de consolidar o hub de gás e energia por meio da finalização das obras da usina GNA II, a expansão do parque termelétrico existente e a conexão da GNA à malha de gás.

Delfosse é formado em engenharia pela Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble (ENSIEG) e pelo Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), na França, ingressou no Grupo EDF em 1993 e teve sua primeira experiência no mercado brasileiro em 2004 na Light. O executivo já atuou também no Grupo Engie tanto na França quanto no Brasil.

A GNA é uma joint venture formada por empresas líderes em suas áreas de atuação: bp, Siemens, Spic Brasil e Prumo. Hoje a companhia opera a GNA I, segunda maior termelétrica do País, com 1,3 gigawatts (GW) de capacidade instalada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias