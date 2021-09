Emma Raducanu, campeã do US Open, é convidada para disputar o torneio de Indian Wells

A jovem britânica Emma Raducanu, que recentemente se sagrou campeã do US Open, foi convidada a participar do torneio WTA 1000 de Indian Wells, que acontecerá de 4 a 17 de outubro na Califórnia, anunciaram os organizadores nesta terça-feira.

“Raducanu, que impressionou o mundo do tênis em Flushing Meadows no início deste mês ao se tornar a primeira tenista do ‘quali’ a ganhar um título do Grand Slam, buscará continuar a temporada dos sonhos em Indian Wells”, disseram os organizadores em um comunicado.

A jovem de 18 anos, quase desconhecida até o mês passado, conseguiu a façanha de vencer o ‘major’ de Nova York em sua primeira participação, vencendo 10 duelos consecutivos (contando os jogos do quali).

Antes dela, a última a conseguir uma façanha tão “perfeita” no US Open foi a americana Serena Williams, em 2014.

A mais jovem vencedora do Grand Slam desde a russa Maria Sharapova, que foi campeã em Wimbledon aos 17 anos em 2004, saltou do 150º para o 22º lugar no ranking mundial.

Reducanu e a outra sensação do US Open, a canadense Leylah Fernandez, vão tentar confirmar que novos ventos sopram no circuito feminino, enquanto Serena Williams estará ausente, assim como a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, e a japonesa Naomi Osaka.

Em 2020, Indian Wells foi o primeiro grande evento mundial de tênis a ser cancelado devido ao início da pandemia, que posteriormente levou ao cancelamento de vários torneios durante o ano.

